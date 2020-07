“Maccheronica Gambara”: sulle orme del Canossi con Guida Artistica

(red.) GIOVEDI 16 LUGLIO ORE 20 – MACCHERONICA GAMBARA: PASSEGGIATA SULLE ORME DEL POETA CANOSSI

Guida Artistica propone un itinerario serale sfizioso, per passeggiare nella nostra bella città ed apprezzarne gli scorci più curiosi e suggestivi. Sarà un piacevole percorso tra arte e poesia, un omaggio alla città di Brescia, sulle orme del poeta Angelo Canossi e la sua ironica e pungente opera in versi “La passeggiata di Maccheronica Gambara”. Per una sera vestiremo i panni della Maccheronica “ciceronessa”, intenta a illustrare i monumenti della città tra aneddoti e divertenti strafalcioni linguistici.

Contributo di partecipazione euro 7. Durata 1h e 30 min. Prenotazione obbligatoria: info@guidaartistica.com 347 3028031. Contributo di partecipazione: 7 euro

– VENERDI 17 LUGLIO ORE 20 – ALL’OMBRA DELLA PALLATA: RUE, VICOLI E CURIOSITA’

Vieni a scoprire il fascino dei vicoli medioevali di Brescia con Guida Artistica. Partendo dalla Chiesa del Carmine passeggeremo alla luce del tramonto lungo gli antichi assi viari alla ricerca dei canali perduti e delle storie di chi ha creato e vissuto questi luoghi nei secoli scorsi. Contributo di partecipazione: 7 euro

