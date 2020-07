Oltre il Tondino, visite a Sirmione e a Santa Giulia

(red.) Prosegue il programma delle visite guidate in territorio bresciano. Luglio nella bellezza promosso da Oltre il Tondino con un fine settimana dal lago di Garda al grande patrimonio artistico culturale del Museo di Santa Giulia a Brescia.

Sabato 11 dalle h 17.15, protagonista sarà la perla del Lago di Garda: il borgo di Sirmione. Una suggestiva passeggiata per i vicoli per ascoltare le storie e le leggende: dai fantasmi della rocca scaligera, agli antichi resti romani fino alle tracce longobarde. La visita si concluderà poi con un tour in motoscafo per ammirare dalla prospettiva dell’acqua le bellezze delle grotte di Catullo e la maestosità della natura del lago.

Domenica 12 la mattina sarà dedicata al Museo di Santa Giulia, il sito patrimonio UNESCO è il vero cuore della città di Brescia. Alle 11.00 inizieremo una visita esclusiva durante la quale i partecipanti potranno vivere la suggestione di un museo solo per loro. L’atmosfera delle sale deserte evocherà i silenzi in cui lo spazio era monastero. Dalle domus dell’Ortaglia fino alla splendida Croce di Desiderio passando per la Basilica di San Salvatore. Il museo di Santa Giulia è un luogo magico, non chiamatelo solo museo.

Durante tutte le visite guidate si seguiranno le disposizioni di sicurezza così come da ordinanza della Regione Lombardia. Le visite guidate prevedono un contributo per la partecipazione e la prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it