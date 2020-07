“Le custodi del tempo”: passeggiata sotto le torri di Brescia

(red.)Guida Artistica organizza sfiziosi appuntamenti per ammirare Brescia di sera! Questo itinerario ha come protagoniste le torri che, ideate come punti di avvistamento per proteggere la città, nel corso dei secoli hanno avuto molteplici funzioni, tra cui quella di scandire le giornate dei Bresciani. Ancora oggi fanno bella mostra di fontane, orologi e complicati meccanismi, metafore dello scorrere infinito del tempo, che Guida Artistica saprà svelare.Contributo di partecipazione euro 7.

Prenotazione obbligatoria: info@guidaartistica.com – tel. 347 3028031 obbligatorio indossare la mascherina e tenere il distanziamento.