“Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”: venerdì 3 luglio la prima

(red.) Nella programmazione degli eventi “Brescia d’estate – Emozioni dal vivo” prende avvio il calendario delle sei rappresentazioni di teatro popolare condiviso e integrato, proposte da Barfly, “Teatro 19”.

Si comincia venerdì 3 luglio, nel cortile di Palazzo Broletto, alle 21.30 con la “Compagnia dei Ragazzi di Teatro19” che presenta “Il circolo dei vegetali anonimi”, spettacolo sull’isolamento con dieci personaggi in una fuga disperata da loro stessi e dagli altri, alla ricerca di un cambiamento impossibile. Replica sabato 4 luglio ore 21.30 sempre nel cortile di Palazzo Broletto.

Sabato 11 e domenica 12 luglio alle 18.30, 18.55, 19.20 , 19.45 e 20.10 (con un massimo di 12 spettatori per turno), nel Castello di Brescia, il “Gruppo Laboratorio Teatrale Permanente di Teatro19” proporrà “Viaggio nel bosco delle ombre”, esperienza itinerante nel bosco e nel castello per piccoli gruppi di persone che verranno condotte alla ricerca delle ombre e delle luci.

Venerdì 17 luglio, alle 21.30 nel cortile del Broletto Teatro 19, in collaborazione con Lelastiko, Alchechengi, Leonello, proporrà “Si la vita è tutta un mix”, brevi performance di artisti bresciani.

Il programma si chiude sabato 18 luglio, alle 21.30 nel Cortile del Broletto con la rappresentazione di “Memoria del fiorire”, nata dalla collaborazione di Teatro 19 con il “Collettivo Pikaia”, indagine su differenze, similitudini e interdipendenze fra animale umano e piante, concentrata sugli aspetti vegetali a cui ispirarsi per innovare atteggiamenti umani e sociali. Il linguaggio è quello del teatro contemporaneo con influenze di teatro fisico. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. In caso di maltempo le rappresentazioni previste nel cortile di Palazzo Broletto si svolgeranno nell’auditorium San Barnaba in corso Magenta 44/a. Informazioni sul sito www.teatro19.com. Prenotazione OBBLIGATORIA: info@teatro19.com 335 8007161