Lombardia, tanta storia di Roma nelle città di pianura

(red.) La storia della Lombardia è fortemente intrecciata alla storia di Roma: pur potendo vantare una storia e una cultura ben antecedente a quelle romane, frutto dei secoli di penetrazione gallica, la Lombardia ricevette dalla conquista romana benefici tali da renderla una delle regioni più fiorenti della Repubblica prima, e dell’Impero poi. Nell’urbanizzazione, nelle strade, nei monumenti e perfino nei nomi di molti dei centri abitati più importanti, ancora oggi è evidente il peso della romanizzazione della regione per le sorti della Lombardia, in particolar modo nel periodo del tardo Impero.

Cremona. Il primo esempio è la città di Cremona. La fondazione, nel 218 a.C., è il perfetto esempio di città romana: un centro fortificato per il controllo della regione. L’origine di castrum è ancora oggi evidente, come nel caso di molte altre città che ne condividono l’origine, dalla conformazione ortogonale del centro storico. L’importanza della città crebbe di pari passo al ruolo svolto dal suo porto fluviale sul Po, dal quale partivano due strade consolari: la via Regina, che metteva Cremona in comunicazione con Arco in Trentino, e la via Brixiana, che la collegava a Brescia. Resti della viabilità romana sono tutt’ora visibili in via Solferino, mentre una delle aree più ricche di ritrovamenti è stata piazza Marconi. Qui fra le varie scoperte spiccano quelle di una villa con piscina e ninfeo, i cui resti sono esposti nella ricostruzione del Museo Archeologico di San Lorenzo, ospitato nell’omonima chiesa basilicale sconsacrata.

Brescia confina con Cremona, vanta un’origine diversa da quest’ultima, ma comunque condivisa da numerose città lombarde. Le prime urbanizzazioni della zona sono a opera infatti di tribù celtiche e galliche, che posero il nucleo di Brixia. Dopo i periodi di scontri militari durante l’espansione romana, anche a seguito di confusionari cambi di schieramento, Brixia entrò stabilmente nel mondo repubblicano, divenendone uno dei centri più importanti. L’importanza della città e in generale della zona è testimoniata anche da una figura centrale della storia romana come Giulio Cesare, il condottiero della celebre frase “alea iacta est”: proprio nell’anno in cui, traversando il Rubicone, pronunciava la frase passata alla storia, grazie a un suo editto i cittadini di Brixia ottennero la cittadinanza romana. Ancora oggi sono visibili i resti del Tempio Capitolino e del Teatro, collocati al centro della città romana nella piazza del Foro: il complesso costituisce il centro più importante di archeologia romana nell’Italia settentrionale, ed è meta di numerosi itinerari culturali e turistici.

Pavia è comunemente associata, più che al periodo romano, ai momenti storici successivi e medievali, e non a torto: la città fu per due secoli capitale del regno longobardo, e tutte le sue vestigia più note lo testimoniano. In ogni caso, le sue radici affondano in profondità nel contesto del settentrione romanizzato. Il primo nucleo abitativo risale, anche in questo caso, a popolazioni galliche; ma la vera e propria urbanizzazione avvenne con i romani, come reso evidente dalla conformazione del centro storico similmente a Cremona, i quali chiamarono il borgo Ticinum. Durante il periodo latino la città era fra le più importanti della zona: il Ticino ospitava un porto che fungeva da punto di snodo per il traffico fluviale, e la città ospitava una zecca attiva per tutto il periodo tardo imperiale. Oggi non rimangono testimonianze maestose come a Brescia, ma le tracce della presenza romana sono ben presenti. L’attuale Ponte Coperto, per esempio, risale al 1949, e ripropone le forme del ponte coperto trecentesco. Eppure, il ponte originario era romano, e sono ancora visibili tracce dei piloni originali, facendone una meta della riscoperta della Pavia romana. Tracce romane sono visibili anche sotto alcuni palazzi storici, come il caso del Palazzo di San Tommaso, costruito dove sorgevano gli antichi bagni termali, traccia dei quali è emersa durante alcuni lavori.

Milano. Infine, non si può prescindere dalla capitale della Regione, che racchiude nella sua storia il perfetto esempio dell’alternarsi delle culture celtiche/galliche e romane. La prima urbanizzazione del territorio infatti avvenne a opera di popolazioni celtiche nei pressi di un santuario, e l’abitato venne prima affiancato e poi sostituito dal castrum di Mediolanum. L’importanza della città crebbe esponenzialmente e, come nel caso di Brescia, vide il coinvolgimento di personaggi di primo piano: anche in questo caso grazie a Giulio Cesare, nel 49 a.C., la città ottenne il rango di municipium. Agli stessi anni risale anche l’edificazione delle mura romane, porzioni delle quali sono visibili ancora oggi e che vennero ampliate quando in epoca tardoimperiale la città divenne capitale dell’Impero d’Occidente. Più tarde sono invece le strutture del Teatro romano e del Foro, entrambi risalenti al I secolo e da comprendere fra i più interessanti resti romani di Milano. Il teatro si trovava a poca distanza dal foro, e i suoi resti sono attualmente visitabili nei sotterranei di Palazzo Turati; il foro invece si trovava al centro dell’originale impianto cittadino, e i resti sono visibili nei sotterranei della Biblioteca Ambrosiana che ospita anche una sezione della pavimentazione originale.