Numeri record al conservatorio di Brescia: 350 candidature

(red.) Numeri da record per il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia che, in vista dell’Anno Accademico 2020-2021, ha aperto le iscrizioni agli esami di ammissione, con scadenza termini prevista per il 31 maggio scorso.

Il risultato ottenuto premia un Conservatorio che, come pochissimi in Italia, vanta un iter formativo completo, con l’attivazione di corsi per tutte le discipline autorizzate dal MIUR, dalla musica antica alla popular music, jazz, composizione, nuove tecnologie e, naturalmente, le discipline classiche, cuore della tradizione del Marenzio.

Segna poi una importante novità la conquista del biennio di Direzione d’Orchestra, un fiore all’occhiello: acquisizione di un percorso formativo concesso a pochi Conservatori del nord Italia con cui il MIUR ha definitivamente sancito il collocamento del Conservatorio bresciano nella fascia d’eccellenza della formazione AFAM italiana.

Più di 350 nuovi allievi hanno presentato la loro candidatura al prossimo Anno Accademico, facendo registrare un +45% rispetto agli aspiranti studenti iscritti all’Anno in corso. Un importante balzo in avanti per una struttura che, al momento, conta circa 700 allievi.

Le nuove domande d’iscrizione sono state inoltrate da giovani musicisti provenienti non solamente da molte parti d’Italia, ma anche da Cina, Iran, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia e molti altri paesi.

Un segnale di grande speranza per una Brescia al centro dell’epidemia da Covid-19, numeri che ispirano fiducia nel futuro: nonostante la grande tragedia vissuta in questi mesi il mondo guarda con interesse alla nostra città, affidandole ciò che ha di più prezioso, i giovani.

Dopo lo straordinario successo del video che gli allievi del corso di Popular Music hanno realizzato insieme a Noa, cantante e artista nota sui palcoscenici di tutto il mondo, in favore della campagna del Comune di Brescia SOStieni Brescia, questi numeri risultano essere un nuovo e significativo contributo, del Marenzio, alla sua città.

Un risultato ottenuto grazie alla qualità, progettualità e grande lavoro che il Presidente Giammatteo Rizzonelli, il Direttore Alberto Baldrighi insieme a tutta la governance e i docenti dell’istituto portano avanti con grande impegno.

Per dare ancora più forza e impulso all’interesse riscontrato, il Marenzio riaprirà i termini per le iscrizioni: a partire dal 15 giugno, fino a settembre, la procedura di acquisizione online delle domande verrà riattivata. Tutte le info saranno disponibili su www.consbs.it