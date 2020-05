Ma quanto è bella Brescia: riprendono le visite guidate

(red.) La città di Brescia riapre e riparte la cultura anche nei suoi luoghi fisici, dopo oltre due mesi di vita virtuale. La scorsa settimana sono tornate a disposizione dei visitatori le sale del Museo di Santa Giulia e della Pinacoteca Tosio Martinengo ed ora è il turno del patrimonio all’aperto, delle piazze e dei portici e dell’area archeologica. Da sabato 30 maggio ripartono, dall’Infopoint di via Trieste, le visite guidate condotte dalle associazioni “Arte con noi”, “Il Mosaico” e “Bresciastory”. Come previsto dalle norme e dalle disposizioni nazionali e regionali in merito all’emergenza sanitaria in corso sarà necessario indossare le mascherine e mantenersi a distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti. I gruppi non potranno essere composti da più di dieci persone e sarà obbligatoria la prenotazione all’Infopoint, al numero di telefono 0303061200 o all’indirizzo infopoint@comune.brescia.it.

La visita partirà alle 10. In caso di esaurimento dei posti sarà disponibile un secondo turno alle 11.30. Il costo della visita è di 5 euro, mentre per i ragazzi fino ai 14 anni è gratis se questi ultimi saranno accompagnati da adulti. Poiché l’Infopoint osserva al momento orario ridotto, il ritrovo sarà davanti all’ingresso su Piazza Paolo VI, rispettando il distanziamento interpersonale.