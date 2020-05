Niente assembramenti, rinviato al 2021 il Festival estivo del Vittoriale

(red.) Il Governo ha ufficializzato quello che ormai pareva inevitabile: a causa della pandemia da Covid-19, gli assembramenti continuano a essere in ogni modo da evitare e il distanziamento necessario tra gli spettatori, gli artisti e tutte le maestranze coinvolte – suggerito dal parere del Comitato Tecnico Scientifico del 6 maggio e disposto ieri dal Governo alla lettera m) dell’art.1 del DPCM del 17 maggio – rende impossibile lo svolgimento di grandi eventi estivi. Questo vale anche per la decima edizione del festival del Vittoriale Tener-a-mente, rinviato nell’estate del 2021.

In queste settimane tutto il settore della grande musica dal vivo si è coordinato per andare, più compatti possibile, in una direzione di rispetto delle normative e tutela della salute pubblica; da questo coordinamento è derivato il comunicato stampa, diramato poco fa, che annuncia il rinvio al 2021 dei tour di moltissimi artisti, italiani e internazionali.

Come già anticipato, sono state fissate opzioni e stiamo lavorando per ri-calendarizzare tutti gli eventi già annunciati per la decima edizione: nei prossimi giorni, in alcuni casi settimane, saremo in grado di fornire le nuove date concordate e le relative informazioni riguardanti i biglietti già acquistati.