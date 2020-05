“Il Museo in classe”: i viaggi di istruzione diventano virtuali

(red.) Il Coronavirus non blocca i viaggi di istruzione. Gli studenti di Brescia vi potranno partecipare restando nelle proprie case grazie ad una iniziativa lanciata dalla Fondazione Brescia Musei e sostenuta dalla Fondazione ASM. Sarà il patrimonio artistico e archeologico cittadino a entrare nei loro pc, tablet o smatphone.

In questo importante momento di ripartenza, la Fondazione Brescia Musei non poteva trascurare l’aspetto educativo del proprio mandato, e, con l’obiettivo di alimentare il suo virtuoso legame con la scuola, lancia il progetto “Il Museo in classe”.

L’iniziativa ha trovato subito il sostegno della Fondazione ASM, partner storico che ha accompagnato lo sviluppo di Brescia Musei sin dalla nascita, e istituzione sensibile ai temi dell’educazione e della riduzione delle diseguaglianze, acuite in un periodo di vera e propria emergenza educativa.

“Il Museo in classe” propone sei video lezioni, curate dal regista Simone Rigamonti, che offrono un viaggio coinvolgente all’interno dei musei cittadini sviluppando temi legati al programma curriculare per le classi primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il viaggio virtuale tra le domus e la Pinacoteca Tosio Martinengo non intende esaurire la propria funzione nell’urgenza del momento sostituendosi alle visite guidate cancellate con la sospensione della didattica in aula, ma vuole proporsi come uno strumento che integri e rafforzi quella che sarà l’esperienza reale dei ragazzi, quando le porte dei musei si riapriranno e potranno riaccogliere i piccoli visitatori.