Brescia, anche i musei e la cultura lavorano da casa

(red.) Prosegue la ricca programmazione di appuntamenti, quotidiani e settimanali, che è possibile seguire da casa sui canali social della Fondazione Brescia Musei: Facebook, Instagram, Twitter e You Tube.

Giovedì 7 maggio alle ore 16.00 un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle famiglie #MUSEI A DOMICILIO! con il laboratorio “Dall’antico al contemporaneo: quanti fiori!”, questa settimana la narrazione di un mito antico ci accompagnerà alla scoperta della natura e dei suoi fiori. A seguire, ispirandoci al mondo contemporaneo, realizzeremo speciali fiori tridimensionali!

Novità della settimana, a partire da venerdì 8 maggio, ore 13.00, prende avvio la nuova rubrica quotidiana #RACCONTI D’ARCHIVIO, in cui le immagini d’archivio dei Civici Musei “prendono vita” raccontandoci la storia della città e del nostro monastero, ripercorrendone le vicende storiche da quando perse la funzione di luogo di spiritualità. Il primo appuntamento dedicato al tema “Monache in fuga. Napoleone e le soppressioni”.

Ad arricchire il programma, l’appuntamento con #L’OPERA DEL MESE, domenica 10 maggio alle ore 15.30 l’inedito video dell’incontro sul tema: La “Via delle Stelle” e l’astrolabio bizantino,1062, dalla Pinacoteca Tosio Martinengo. Introduce l’opera

Loris Ramponi, coordinatore dell’Unione Astrofili Bresciani – Osservatorio Astronomico Serafino Zani

Proseguono le rubriche #Fuori Museo, tutte le mattine un viaggio alla scoperta delle collezioni e dei tesori bresciani; #Cartoline dalla città, con le sue affascinanti vedute, raccontata attraverso le più belle immagini inviate dagli Instagramers; #Film Cult. Brescia che spettacolo!, alla scoperta delle bellezze di Brescia attraverso reportage e approfondimenti televisivi che le emittenti nazionali hanno dedicato al nostro territorio; #Il Mio Museo dove lo staff di Fondazione Brescia Musei, che vive tutti i giorni a contatto con queste straordinarie bellezze, vi racconta la loro opera del cuore; #Carta d’identità di un’opera, brevi podcast in cui a parlare sono direttamente le opere stesse attraverso la voce dei curatori delle collezioni.

Un nuovo titolo si aggiunge all’Eden in salotto il canale vimeo del Nuovo Eden: da mercoledì 6 maggio sarà infatti visibile Carmen y Lola, della regista spagnola Arantxa Echevarria, un film che re-inquadra le difficoltà di un amore, giovane e profondo, contro il pregiudizio. Si ricorda che ancora fino a domenica si potrà vedere in streaming il film La scomparsa di mia madre, di Beniamo Barrese, il film su Benedetta Barzini, prima italiana a posare per Vogue, “inquadrata” dal figlio regista: un’indagine sulla sostanza della femminilità, che dischiude l’orizzonte sulla libertà e l’essenza del cinema del reale.

Giovedì 7 maggio , ore 16.00

#MUSEI A DOMICILIO!

Laboratorio “Dall’antico al contemporaneo: quanti fiori!”

Per la rubrica, che aiuta le famiglie a trascorrere piacevolmente il tempo libero con i propri bambini realizzando sperimentazioni artistiche che prendono spunto dai capolavori dei Musei, questa settimana la narrazione di un mito antico ci accompagnerà alla scoperta della natura e dei suoi fiori. A seguire, ispirandoci al mondo contemporaneo, realizzeremo speciali fiori tridimensionali!

Venerdì 8 maggio, ore 13.00

#RACCONTI D’ARCHIVIO

La nuova rubrica in cui le immagini d’archivio dei Civici Musei “prendono vita” raccontandoci la storia della città e del nostro monastero, ripercorrendone le vicende storiche da quando perse la funzione di luogo di spiritualità.

Il primo appuntamento dedicato al tema “Monache in fuga. Napoleone e le soppressioni”, un racconto dove il silenzio della clausura viene rotto dal clamore dell’esercito napoleonico.

Domenica 10 maggio, ore 15.30

#’L’OPERA DEL MESE

La “Via delle Stelle” e l’astrolabio bizantino,1062

dalla Pinacoteca Tosio Martinengo

Introduce l’opera Loris Ramponi, coordinatore dell’Unione Astrofili Bresciani – Osservatorio Astronomico Serafino Zani

La presentazione della “Via delle stelle” ha lo scopo di far conoscere un originale itinerario bresciano di interesse astronomico, storico ed artistico. La tappa principale è quella dedicata all’astrolabio bizantino del 1062, il pezzo più importante della collezione civica di antichi strumenti scientifici, custodito nei depositi del Museo di Santa Giulia.

L’EDEN IN SALOTTO

Il meglio del cinema Nuovo Eden direttamente a casa!

CARMEN Y LOLA

di Arantxa Echevarria. Con Zaira Morales, Rosie Rodriguez, Carolina Yuste. Drammatico. Spagna, 2018, 103′

Carmen vive in una comunità di gitani nei sobborghi di Madrid. Come tutte le donne che ha incontrato nella comunità, è destinata a riprodurre uno schema che si ripete di generazione in generazione: sposare e crescere il maggior numero possibile di bambini, fino al giorno in cui incontra Lola. Lola è diversa, non vuole sposarsi, le piace conoscere, studiare e spera di emanciparsi da quella vita. Tra le due nasce rapidamente una complicità e insieme scopriranno un mondo che le porterà inevitabilmente ad essere rifiutate dalle proprie famiglie.

Fino a venerdì 8 maggio sarà possibile vedere il film con la riduzione del 50% utilizzando il codice sconto SP_LOLAYCARMEN

Per info: www.nuovoeden.it

#FUORI MUSEO

Tutti i giorni alle ore 8.00

Viaggio alla scoperta delle collezioni e dei tesori bresciani.

Tutte le mattine fai entrare il museo a casa tua!

#FILM CULT. BRESCIA CHE SPETTACOLO!

Tutti i giorni alle ore 13.00

Alla scoperta delle bellezze di Brescia attraverso reportage e approfondimenti televisivi che le emittenti nazionali hanno dedicato al nostro territorio.

#CARTOLINE DALLA CITTÀ

Tutti i giorni alle ore 20.00

La città con le sue affascinanti vedute, raccontata attraverso le più belle immagini inviate dagli Instagramers.

#CARTA D’IDENTITÀ DI UN’OPERA

Il lunedì e il mercoledì alle ore 16.00

Brevi podcast per conoscere le opere delle collezioni civiche, in cui a parlare saranno direttamente le opere attraverso la voce dei curatori delle collezioni.

#IL MIO MUSEO

ll martedì e il venerdì alle ore 16.00

Lo staff di Fondazione Brescia Musei, che vive tutti i giorni a contatto con queste straordinarie bellezze, vi racconta la loro opera del cuore.