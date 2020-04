Primo maggio: come festeggia la banda cittadina di Brescia

(red.) Così come il concerto del 25 aprile anche la sfilata del 1° maggio è tradizionalmente e storicamente un impegno a cui l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” non ha mai fatto mancare la propria partecipazione. A causa delle attuali limitazioni, quest’anno non è possibile lo svolgimento del sempre affollatissimo corteo che partendo da piazza Garibaldi raggiunge piazza della Loggia. Allo stesso modo del concerto della Festa della Liberazione, anche per la Festa dei Lavoratori la Banda cittadina di Brescia intende onorare questa importante cerimonia, istituita in Italia nel 1890 (era nata a Parigi l’anno precedente) come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche, né tanto meno sociali, per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione.

A partire da giovedì 30 aprile, l’Associazione pubblicherà sui propri social e su Youtube un filmato che ripercorre con diverse immagini l’abituale tragitto del corteo accompagnato dall’Inno dei Lavoratori, L’Internazionale e la Marcia Brescia del maestro Giovanni Ligasacchi. Le registrazioni live dei brani e le fotografie si riferiscono alla manifestazione del 2019. Questa iniziativa vuole dare la possibilità ai cittadini che lo desiderano di partecipare virtualmente da casa propria alla sfilata e ascoltare l’innodia del 1° maggio celebrando di fatto la Festa dei Lavoratori.