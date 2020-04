Virus, annullata anche festa dell’Opera di giugno. Torna nel 2021

(red.) L’emergenza sanitaria in corso per il coronavirus ha indotto ad annullare o rinviare nel bresciano un’altra serie di appuntamenti che erano previsti nei prossimi giorni o mesi. Per esempio, a livello culturale, tutti gli spettacoli in programma in aprile per il Teatro Grande sono stati riprogrammati. Ne danno notizia dalla stessa Fondazione.

E altre conseguenze riguardano anche la festa dell’Opera che era prevista nella nona edizione sabato 6 giugno e invece è stata annullata e se ne riparlerà nel 2021. Infine, la 64° fiera di Gavardo e della Valsabbia prevista nei primi giorni di maggio è stata rinviata al fine settimana dal 4 al 6 settembre.