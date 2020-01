Brescia, si attende la Vittoria Alata. Capitolium chiude un mese

(red.) Si è sfruttato il periodo delle feste natalizie e soprattutto della consueta settimana di apertura gratuita a cavallo del Natale e Capodanno per far conoscere a tutti le bellezze museali. Ma da ieri, martedì 7 gennaio, il Capitolium di Brescia resterà chiuso al pubblico per un mese. Infatti, dovrà essere predisposto per accogliere la statua della Vittoria Alata, simbolo della città, tuttora sottoposto al restauro all’Opificio delle pietre dure di Firenze.

Dopo il lavoro sull’opera, la statua tornerà a Brescia e sarà piazzata da giugno tra altri bronzi e cornici al tempio capitolino, cioé dove venne ritrovata durante una campagna di scavi. E di conseguenza si studierà una nuova impostazione anche per il museo di Santa Giulia priva della “donna”.

In ogni caso, i visitatori potranno ammirare il Santuario Repubblicano e anche il teatro romano, accessibile solo dall’angolo tra via Musei e vicolo del Fontanone, mentre sarà sospeso il servizio di Artglass. In questo mese di tempo – fino al 7 febbraio – in cui il Capitolium resterà chiuso o a mezzo servizio al pubblico il biglietto d’ingresso sarà di 6 euro, uno in meno rispetto al consueto.