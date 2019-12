Teatro Grande, la Stagione dell’Opera chiude con Aida

(red.) Si chiude nei giorni 6 e 8 dicembre la Stagione Opera e Balletto 2019 del Teatro Grande di Brescia con Aida, celebre melodramma verdiano. Un’occasione attesissima dal pubblico perché l’Opera non si vede abitualmente sui palcoscenici dei Teatri di Tradizione, tanto che l’ultima rappresentazione bresciana è datata 1957.

Opera drammatica in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, Aida narra della vicenda della schiava etiope innamorata del condottiero “nemico”. A Verdi, tuttavia, non interessava l’elemento esotico/etnico, ma l’intimo dramma umano, il conflitto tra sentimenti privati e doveri pubblici, tra l’amore passionale e l’amore di patria. Se si pensa a questo titolo, solitamente lo si immagina per le grandi rappresentazioni all’aperto, eppure Aida è soprattutto la storia di un dramma privato, che investiga – come solo Verdi sa fare – i conflitti interiori e l’introspezione psicologica dei protagonisti Aida, Amneris e Radames.

È proprio questa dimensione intima, privata, dei tre personaggi, così amati dal grande pubblico, che l’allestimento di OperaLombardia mette in evidenza. Il monumentale capolavoro di Giuseppe Verdi si presenterà nell’elegante allestimento firmato per regia e scene dal grande Maestro Franco Zeffirelli che nel 2001 aveva ideato lo spettacolo per inaugurare il centenario verdiano al piccolo Teatro Verdi di Busseto, un allestimento in cui i limiti di spazio e di risorse diventano un’opportunità creativa per sondare altri terreni.

Platea e Palchi I-II-III ordine € 60,00 € 35,00 € 48,00 € 15,00

I^ Galleria e Palchi IV ordine € 35,00 € 24,00 € 30,00

II^ Galleria € 20,00 € 15,00 € 15,00