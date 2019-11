‘Colloqui sulla Scienza’, organizza la fondazione Golgi

(red.) La Fondazione Camillo Golgi organizza a Brescia un ciclo di conferenze dal titolo ‘Colloqui sulla Scienza’. Il primo di questi eventi si svolgerà presso l’Università di Brescia il 3 dicembre (ore 17.45 nell’Aula Falcone e Borsellino del Dipartimento di Giurisprudenza, in via Mameli). Dopo il saluto del Magnifico Rettore della Università di Brescia, Professore Maurizio Tira, e l’introduzione del Professore Enrico Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione Golgi, parlerà della ‘ Importanza del metodo scientifico’ il Professore Giulio Giorello, Ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università Statale di Milano. Condurrà la discussione il Dottor Pino Donghi, semiologo, esperto in comunicazione della Scienza.

“Viviamo in una fase storica di grande sviluppo di nuove conoscenze, di progresso tecnologico e più efficaci metodi di cura – afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, Presidente della Fondazione Golgi -. Tuttavia, soprattutto in ambito medico, esistono dei fenomeni di scetticismo, che si sono diffusi in una parte della popolazione, purtroppo amplificati dall’uso del web e dei social media. E’ questo il caso dei movimenti NO VAX, delle fake news sul cancro o dei siti che diffondono informazioni false su terapie miracolose di alcune gravi malattie. Si rende quindi assolutamente necessario riaffermare che l’applicazione del metodo scientifico rappresenta l’unica possibilità per acquisire conoscenze solide, provate, basate sulla evidenza e la trasparenza”.

La Fondazione Golgi è nata più di 30 anni fa da un progetto di collaborazione fra rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionale e del mondo accademico bresciano, ha l’obiettivo fondamentale di promuovere e sostenere in modo concreto la ricerca biomedica, anche attraverso il supporto a iniziative culturali volte alla educazione e all’applicazione del metodo scientifico.