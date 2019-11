Cosa succede in Amazzonia, convegno in Cattolica

(red.) In occasione della XVII mostra didattica interculturale dei Missionari Saveriani, la Cattolica organizza un seminario per riflettere su ciò che sta accadendo in Amazzonia. Giovedì 28 novembre, ore 14.30, sala della Gloria, via Trieste 17 a Brescia.

Quello che sta succedendo in Amazzonia è un fenomeno che ha alcuni aspetti antichi e alcuni molto nuovi – spiega Anna Casella, docente di Antropologia culturale e promotrice dell’incontro. In Brasile, l’Amazzonia è da sempre il terreno di confronto e di scontro tra due diverse mentalità: queste non riguardano solo la gestione dell’ambiente e lo sfruttamento agricolo o delle risorse (legname, acqua, minerali), ma si estendono fino a comprendere temi di convivenza sociale, come il rapporto tra i brasiliani di origine europea e gli indigeni che hanno visto riconosciuto il loro diritto alla terra solo in tempi recenti, e non senza grandi difficoltà.

Riguardano la visione della “identità” culturale che, per molti brasiliani, non comprenderebbe (o non dovrebbe comprendere) la radice indigena, e nemmeno quella nera. E riguarda, infine, la concezione della politica internazionale con l’emergere di chi pensa all’Amazzonia in termini di sovranità nazionale (e oggi, di “sovranismo”).

Porgramma

Video “Il grido dell’Amazzonia” a cura di Maurizio PASETTI e Mara FAVERO

Introduce

Anna CASELLA PALTRINIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Interventi

L’Europa in Amazzonia

Theodore PARK, Università di Yale, U.S.A.

Il grido dell’Amazzonia colombiana

Jairo AGUDELO TABORDA, Università del Norte a Barranquilla / Colombia

Messaggi dal Sinodo per la Regione Panamazzonica

Edoardo MARTINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Conclusioni

Mario MENIN, Direttore di “Missione Oggi”

Inaugurazione della Mostra: giovedì 28 novembre ore 17.30, Complesso San Cristo, via Piamata 9 – Brescia