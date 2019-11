Wonderland Festival, venerdì “Andare Verso”

(red.) Il weekend di Wonderland prosegue la programmazione venerdì 22 novembre, con la replica di ANDARE VERSO con partenza sempre alle 19.00 dal Castello di Brescia (il ritrovo è alle ore 18.45) per iniziare il percorso alla scoperta della città attraverso i contributi di sei celebri drammaturghi contemporanei che rispondo ai nomi di Aldrovandi, Carnevali, Gabrieli, Niccolini, Pelusio e Ferrari e Santeramo.

La serata continua alle ore 20.30 in Spazio Teatro IDRA. Scena affidata a Babilonia Teatri che, attraverso un linguaggio pop, rock e punk, porterà sul palco CALCINCULO. La musica si fonde con il teatro, il teatro si fonde con la musica. Un risultato inedito, sorprendente e totalmente attuale. Oggi, dove le parole e le immagini non si spiegano più autonomamente, in soccorso arriva la musica. È un antidoto o una bomba a mano? Questo ancora non si sa, ma lo scopriremo insieme. Presto.

La serata continua dalle 22. Sarà il momento tanto atteso dei Triage Live Art Collective, compagnia australiana che porta a Brescia la prima nazionale di I can’t believe we’re still having this conversation (#metoo). Uno spettacolo inserito nel progetto Enforce Entertainment, con il sostegno di Boarding pass plus promosso dal Ministero per I Beni e le attività culturali. Una proposta di teatro immersivo ispirata al movimento #metoo che si focalizza sulla figura femminile: video, installazioni, conversazioni, dispetti e giochi. Non un piagnisteo, ma un party privato in casa dove il pubblico è il protagonista.

La location è il B&B Capitolium nella centralissima Via Musei, il biglietto è acquistabile solo in prevendita, il numero di persone per spettacolo è limitato: solamente 49. Noi non aggiungiamo altro. Affrettavi ad acquistare Il vostro, stanno andando a ruba.

E se siete già in ritardo, lo spettacolo replica sabato alle 18 e alle 22, mentre domenica alle 17 e alle 20.30.

Non finisce qui. Da venerdì sera si apre anche il sipario sui dopofestival. Un momento caratterizzato da relax musicale e l’attivazione del senso del gusto. Contemporaneamente al debutto della compagnia australiana, in IDRA Work Space, Saraluce ci cullerà con la sua musica affiancata dalle delizie di LieVita con l’anteprima in degustazione del panettone classico, quello ai frutti di bosco e quello al cioccolato e pere, insieme a biscotti e paste della produzione della pasticceria del progetto sociale LieVita. Papille gustative e timpani sull’attenti. Ricordiamo che I l’ingresso ai dopofestival è libero e gratuito.

WONDERTICKET

Lo spettacolo La bellezza ti stupirà Compagnia Enzo Cosimi è fuori abbonamento.

5 spettacoli 50 €

IMMERSIVETICKET

I can’t believe we’re still having this conversation (#metoo) Triage Art Live Collective – Stellar Moments of Humanity Eléctrico 28 – Underground Cuocolo/Bosetti

3 spettacoli 30 €

ACQUISTO DIRETTO IN GIORNATA DI SPETTACOLO

Presso la biglietteria del festival a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Intero 15 € – Ridotto 12 €*