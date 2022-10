Brescia, 30enne indiano arrestato per violenza sessuale su una connazionale

Brescia. Pretendeva di avere un rapporto sessuale, ma, al rifiuto della donna, l’ha aggredita, denudata e violentata. E’ accusato di violenza sessuale un 30enne di nazionalità indiana, senza fissa dimora, arrestato dalla polizia a Brescia, dopo la denuncia della vittima, una connazionale, anch’essa senza un domicilio fisso, per l’episodio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella zona della stazione.

La vicenda è stata ricostruita dagli inquirenti che hanno raccolto la testimonianza della donna: secondo quanto narrato dalla vittima di violenza, la stessa si era accordata con un amico per incontrarsi ed avere un rapporto sessuale, consumato poi in una camera di hotel nella zona del Freccia Rossa. L’amico si era presentato all’appuntamento con un altro uomo che li aveva poi seguiti in albergo. Concluso l’incontro con il primo uomo, l’amico di quest’ultimo si sarebbe presentato alla porta della struttura ricettiva pretendendo di stare con la donna. Di fronte al rifiuto, avrebbe aggredito la senzatetto, abusandone.

La donna ha immediatamente contatto le forze dell’ordine che, sulla base della descrizione fornita, hanno individuato il 30enne indiano nei pressi della ferrovia, arrestandolo. In base ai riscontri effettuati e sulle risultanze degli accertamenti medici effettuati sulla vittima, per l’uomo sono scattate le manette.