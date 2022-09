Scampata all’agguato in Mozambico Eleonora Reboldi, religiosa bresciana

Travagliato. Si è salvata per un soffio dall’attentato terroristico alla comunità di suore comboniane di Chipene, in Mozambico, in cui è rimasta uccisa, invece, la sua consorella Suor Maria De Coppi, 84 anni, freddata con un colpo di pistola alla testa.

Suor Eleonora Reboldi, originaria di Travagliato, qualche settimana fa si trovava nel bresciano per fare visita a parenti ed amici: ritornata in Africa, ha rischiato di morire nell’agguato di probabile matrice islamica che ha completamente distrutto la missione cattolica nella provincia di Nampula.

La religiosa, quando si è scatenato l’assalto alla struttura, che ospita, oltre alle suore e ad alcuni religiosi, anche ragazze del posto, è riuscita a fuggire nella foresta. Ora si trova al sicuro, in un’altra comunità comboniana, ed è in buone condizioni di salute.

Suor Eleonora, classe 1961, ha preso i primi voti nel 1994 ed è missionaria comboniana dal 1997.