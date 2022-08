Rissa tra ragazzini, 15enne di Orzinuovi ferito con i cocci di bottiglia

Orzinuovi. Ferito con i cocci di una bottiglia, al culmine di una rissa tra ragazzini, un 15enne di Orzinuovi è stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia.

L’episodio si è verificato sabato 28 agosto a Soncino, in provincia di Cremona: il minorenne, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, è stato trasferito nel nosocomio bresciano con l’elisoccorso

Il gruppetto di ragazzi si trovava in via Brescia, nel parcheggio antistante il discopub Fratellini’s quando è scoppiata la zuffa. I carabinieri di Soncino, di Camisano e il nucleo radiomobile di Crema, intervenuti sul posto, sono al lavoro per accertare se sia trattato di un appuntamento per una “resa dei conti” oppure se la lite tra ragazzi sia scaturita in modo estemporaneo la sera stessa.

Al vaglio, oltre alle testimonianze raccolte, le registrazioni delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della movida soncinese. A quanto emerso un’auto sarebbe stata vista allontanarsi dal luogo dell’aggressione.