“Bella”, la canzone di Ernia dedicata a Stella, morta nello schianto a Rezzato

Brescia. Una canzone per Stella Mutti, la 19enne di Nuvolento deceduta nella notte tra giovedì e venerdì in un tragico incidente stradale avvenuto a Rezzato, nel bresciano.

Lo ha fatto il cantante rap Ernia, al secolo Matteo Professione, alla notizia della scomparsa della ragazza che, proprio la sera del sinistro mortale, stava facendo rientro a casa dopo avere assistito ad un suo concerto alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia.

«Dopo essere venuta al mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco. Sono addolorato e non ho parole. Il mio pensiero va alla famiglia e agli amici». Queste le parole postate sui canali social dal musicista milanese che ha anche dedicato uno dei suoi brani alla giovane, intitolato “Bella”.