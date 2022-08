Collio, motoclista tedesco grave sulla strada per il Maniva

Collio. Un motociclista tedesco di 32 anni è in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi nel primissimo pomeriggio di questa domenica 14 agosto sulla strada che sale al Maniva da Collio.

Erano circa le 13 quando il centauro, che stava procedendo in moto da solo sulla strada provinciale 345, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di Gardone Val Trompia è caduto dopo aver perso il controllo della sua due ruote.

Sul posto i soccorritori del 118 hanno fatto arrivare un’ambulanza e si è alzato in volo anche l’elicottero. Il trentaduenne è stato portato all’ospedale con un codice rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata.