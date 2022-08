Brescia: spacciava in via Folonari, arrestato alla stazione

Brescia. Venerdì sera gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno arrestato un 52enne tunisino conosciuto come spacciatore e senza fissa dimora, ma in regola con l’immigrazione grazie a un permesso di residenza rilasciatogli dalle autorità spagnole. L’uomo aveva appena venduto cocaina in via Folonari, nei dintorni del Freccia Rossa, a un suo cliente sudamericano.

La Locale lo ha bloccato in viale Stazione, dove si trovava con alcuni connazionali. Il pusher è stato perquisito e aveva con sé quattro bustine di cocaina, pari a due grammi e mezzo. Il giudice, al termine del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora a Brescia e provincia.