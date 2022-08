Violenza sessuale fuori dalla discoteca: Daspo Willy per il ragazzo

Brescia. Dopo che il giudice l’ha rimesso in libertà perché incensurato, il questore di Brescia ha emesso il provvedimento amministrativo del divieto di accesso agli esercizi pubblici (il cosiddetto Daspo Willy), per la durata di due anni, a carico del ragazzo veronese di 22 anni che la notte del 31 luglio 2022, mentre si trovava nella discoteca Number One di Corte Franca, si è reso autore di un grave episodio di violenza sessuale e percosse ai danni di una ragazza bergamasca di 16 anni.

Il giovane era stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Trenzano intervenuti subito dopo una segnalazione effettuata dagli amici della ragazza presenti al fatto.

L’arresto è stato convalidato dal magistrato e nei suoi confronti è stato emesso dalla questura il divieto di accesso ai pubblico esercizio e la semplice presenza nelle immediate vicinanze per 2 anni dopo che, essendo al suo primo reato, è stato rimesso in libertà.