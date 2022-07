Cronaca

Scooter contro auto a Salò, ferito un 18enne

L'incidente nel primo pomeriggio di questo martedì in via Umberto I. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Salò. Lo scontro avvenuto intorno alle 13,30 tra uno scooter guidato da un ragazzo di 18 anni e una vettura Bmw ha provocato il ferimento del giovane motociclista che è stato portato all’ospedale di Brescia in codice rosso.

L’incidente è avvenuto in via Umberto I a Salò e dopo l’impatto contro l’auto lo scooter è finito contro un muro.

Per il ragazzo un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori e superiori. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.