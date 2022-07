Chiari, non sopravvive all’incidente: muore Mario Facchetti

Chiari. Mario Facchetti, un 59enne di Chiari ha perso la vita questa mattina di martedì in ospedale dopo essere stato coinvolto, intorno alle 18 del pomeriggio di lunedì, in un grave incidente avvenuto a Soncino, in provincia di Cremona.

Lunedì Facchetti, alla guida della sua Lancia Lybra, stava facendo rientro a casa con un collega di 52 anni residente a Castelcovati quando, per cause in corso d’accertamento, la sua auto si è scontrata frontalmente con una Peugeot 207 cabrio guidata da un cinquantaseienne di Soresina. Nell’incidente è stato coinvolto anche un mezzo pesante.

Il bresciano era stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cremona dove è spirato nella mattinata di questo martedì. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Crema. Il conducente della Peugeot è indagato per omicidio stradale.

Mario Facchetti era molto conosciuto a Chiari perché appassionato di pallavolo: era stato allenatore della prima squadra femminile del paese.