Incendio di Cologne, disposta l’autopsia sul corpo della 64enne

Cologne. Il attesa dei risultati delle perizie dei Vigili del Fuoco che dovranno chiarire la dinamica del rogo che sabato mattina ha provocato la morte di Teresa Maria Bonardi, la 64enne di Cologne perita nell’incendio che ha devastato il suo appartamento in una palazzina di via Silvio Pellico, la Procura di Brescia ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Il medio legale potrebbe definire se la donna sia stata colpita da un malore oppure abbia perso la vita a causa del fumo provocato dal rogo che, stando agli accertamenti finora effettuati, dovrebbe essere partito dalla cucina per poi propagarsi nel resto dell’appartamento.