Brescia, problemi di salute per il vescovo Tremolada

Brescia. Problemi di salute per il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, che necessita di un periodo di cure.

Durante la sua assenza sarà sostituito dal suo vice, il vicario generale, monsignor Gaetano Fontana.

Il prelato dovrà sottoporsi ad accertamenti medici che lo terranno lontano dalla diocesi per alcuni mesi. Il suo rientro dovrebbe avvenire il prossimo autunno.

La notizia ufficiale dello stop momentaneo verrà probabilmente comunicata ai fedeli giovedì prossimo, in occasione della festività del Corpus Domini.

Tremolada è vescovo di Brescia dal 2017: originario di Lissone, in Monza e Brianza, è nato nel 1956 ed è stato nominato vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Massita da Papa Francesco il 24 maggio 2014, ricevendo l’ordinazione episcopale il 28 giugno, nella cattedrale di Milano.

Il 12 luglio 2017 viene nominato vescovo di Brescia, succedendo a Luciano Monari, dimessosi per raggiunti limiti di età.

Ricopre l’incarico di delegato per la scuola e la pastorale universitaria presso la conferenza episcopale lombarda ed è membro della Commissione per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Conferenza Episcopale Italiana.