Evasione fiscale, sequestro di beni ad un’imprenditrice

Brescia. Da un accertamento antiriciclaggio è emerso invece un omesso versamento dell’Iva per un valore di 672mila euro. E’ questa la contestazione mossa dalla Guardia di Finanza di Treviso nei confronti di un’ imprenditrice trevigiana titolare di un’impresa di carpenteria metallica con sede nel bresciano.

La procura di Brescia ha disposto un sequestro preventivo di beni pari a 400mila euro, di due immobili in provincia di Treviso, di un’auto e le partecipazioni societarie in due imprese.

I finanzieri, nel corso dei controlli, avevano riscontrato un pagamento anomalo di 100mila euro che l’imprenditrice aveva versato a se stessa. Da questa irregolarità sono emerse quelle relative al presunto mancato versamento delle imposte.