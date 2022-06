Brescia, Tavolo sfratti, la Prefettura: “Nessun passo indietro”

Brescia. La Prefettura non ha fatto alcun passo indietro rispetto all’aggiornamento relativo al Tavolino sfratti. E’ questa la precisazione dell’ente di Governo del territorio, affidata ad una nota, in cui viene rimarcato che alcuni organi di stampa avrebbero riportato «notizie non corrette e, pertanto, fuorvianti», da cui il comunicato del Broletto «al fine di fornire ai cittadini la giusta informazione su un tema particolarmente sentito e delicato».

Dove starebbe l’errore? Lo scorso 9 giugno si è tenuto in Prefettura un incontro con i rappresentanti dei sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Conia e Associazione comuni bresciani (Acb) riguardo all’«aggiornamento delle linee guida sulle modalità operative» del tavolo di concertazione per gli sfratti, attivato nel 2011.

«Contrariamente a quanto riportato- scrive la Prefettura- il Tavolo sfratti proseguirà la propria attività secondo le modalità indicate nella Linee guida redatte il 28 aprile, in virtù delle quali l’ambito di operatività è circoscritto alle procedure inerenti immobili siti in 12 Comuni (Brescia, Castelcovati, Chiari, Desenzano, Ghedi, Lonato, Manerbio, Montichiari, Palazzolo, Pontoglio, Rezzato, Rovato) della provincia, individuati d’intesa con l’Unep, sulla base della pregressa esperienza, in quanto maggiormente interessati dal fenomeno».

«Nel corso dell’incontro- continua la nota- sono state ulteriormente precisate le motivazioni delle ragioni assunte, finalizzate a superare il clima di sfiducia, generato da un non sempre giustificato rinvio delle esecuzioni delle sentenze di sfratto per morosità anche prolungate nel tempo, per il quale, soprattutto i piccoli proprietari, tendono ad evitare di affittare propri immobili».

«L’esistenza di tale situazione, sulla quale tutti i partecipanti hanno convenuto, ha finito per aggravare il problema per la cui soluzione il Tavolo sfratti era stato istituito- precisa la Prefettura. Relativamente poi alle preoccupazioni espresse riguardo possibili casi di fragilità correlate a procedure di sfratto non più di competenza del Tavolo, è stata data la disponibilità a valutare, al di fuori della procedura che coinvolge il Tavolo stesso, e così come di fatto da sempre avviene, le situazioni di particolare criticità anche connesse al reperimento di un alloggio che il sindaco del Comune interessato potrà far pervenire, previa valutazione ed acquisizione di idonea documentazione, comprovante la meritevolezza del caso» chiosa la Prefettura di Brescia.