Pontoglio, si tuffa nell’Oglio e sta male: 46enne soccorso

Pontoglio. Un uomo di 46 anni è ricoverato in ospedale alla Poliambulanza di Brescia dopo essersi sentito male nel primo pomeriggio di questa domenica durante un bagno nel fiume Oglio.

Erano circa le 14 quando l’uomo, un 46enne di origine rumena residente a Rovato, è entrato in acqua da quella che a Pontoglio chiamano “spiaggia dei poveri” e si è sentito subito male: forse vittima di una congestione oppure di un malore, è stato tratto a riva da alcuni dei numerosi presenti mentre un’infermiera che si trovava casualmente in spiaggia gli ha praticato un massaggio cardiaco.

Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Chiari: l’eliambulanza lo ha caricato, trasportandolo alla Poliambulanza in codice rosso.