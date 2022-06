Vestone, alcol alla festa di classe: multato il barista

Vestone. Aveva somministrato bevande alcoliche ad alcuni minorenni che avevano organizzato una festa nel suo locale.

È successo in un bar di Vestone (Brescia) dove erano confluiti circa 150 ragazzi, tra cui diversi under 18, che stavano festeggiando la conclusione dell’anno scolastico, con musica dal vivo.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile che hanno constatato che tre minorenni stavano consumando bevande alcoliche, senza che venisse loro controllata l’età. Immediate le sanzioni a carico del titolare del locale per l’omesso controllo sull’età degli avventori.