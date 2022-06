Iseo, ubriaco fradicio entra in ospedale e devasta i reparti

Iseo. Ubriaco fradicio si è introdotto nell’ospedale di Iseo e, in stato di alterazione, ha distrutto un reparto del nosocomio, causando danni stimati in 15mila euro.

L’incredibile episodio si è verificato a Iseo (Brescia), nella notte tra mercoledì e giovedì. In base a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Chiari, intervenuti sul posto a seguito di una chiamata effettuata dall’uomo stesso, un tedesco 51enne, che, recuperata un po’ di lucidità ha chiamato le forze dell’ordine per raccontare l’accaduto, il turista, senza uno specifico motivo, intontito dalle abbondanti libagioni, si è introdotto nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale, quindi, non riuscendo a trovare l’uscita, ha iniziato a distruggere quanto trovato sulla sua strada: distrutti computer, divelte apparecchiature mediche, ribaltate sedie e poltrone, il tutto per un danno di oltre una decina di migliaia di euro.

All’arrivo degli uomini dell’Arma, l’individuo è stato riconosciuto come persona che, già in passato, aveva avuto comportamenti problematici, sempre a causa dell’alcol.

E’ stato denunciato per danneggiamenti.