Canton Mombello, il commissario Nico Costa al comando della Polizia Penitenziaria

Brescia. Dopo il trasferimento, ad altro incarico e in altra sede della Lombardia, della commissaria Letizia Tognali, al comando della Polizia Penitenziaria di Canton Mombello, nella casa circondariale di Brescia “ Nerio Fischione” si sono succeduti, temporaneamente ed in sostituzione, diversi dirigenti di Polizia Penitenziaria, dal commissario Vito Somma che ha assunto il comando contestualmente al reparto della Casa di Reclusione di “ Verziano”, al commissario Carmelo Trainito, responsabile del Nucleo Operativo Regionale di Milano, fino ad

arrivare all’attuale commissario Nico Costa, vice comandante della Casa Circondariale di San Vittore, assegnato temporaneamente fino a ottobre dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, e in sostituzione di un comandante titolare che sarà assegnato

tramite interpello da parte dell’Amministrazione Penitenziaria regionale o centrale.

In una nota, La Fp Cgil Polizia Penitenziaria formula “un augurio di buon lavoro al commissario Nico Costa nella consapevolezza della grande mole di lavoro che l’aspetta soprattutto in considerazione di tutti gli eventi critici che sono occorsi negli ultimi mesi come disordini di ogni genere, danneggiamenti, minacce e aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, atti di autolesionismo, incendi eccetera puntualmente riportati dalle cronache”.

“La Fp Cgil Polizia Penitenziaria, nella personale del coordinatore regionale Calogero Lo Presti, auspica la cessazione della precarietà del comando derivata dal susseguirsi di diversi dirigenti di Polizia, chiedendo, e sollecitando l’assegnazione, quanto prima, di un comandante in pianta stabile che possa portare avanti un progetto organico affinché vengano a cessare i numerosi eventi critici che hanno caratterizzato negativamente il “ Nerio Fischione” in questi ultimi mesi e che sia punto di riferimento certo per i tutti poliziotti. Non è escluso che potrebbe essere proprio l’attuale commissario Nico Costa ad assumere, definitivamente, il comando bresciano, questo è l’auspicio della Fp Cgil”.