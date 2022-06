Brescia, revocate le onorificenze all’ex prefetta Brassesco Pace

Brescia. Revocata «per indegnità» alla ex prefetta di Brescia Narcisa Brassesco Pace le onorificenze di Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana (ottenute tra 1994 e il 2010) con decreto emesso lo scorso 21 gennaio dal presidente Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 giugno.

La revoca è giunta dopo la sentenza di condanna dell’ex rappresentante del Governo per abuso d’ufficio in merito ad una vicenda risalente al 2012, quando Brassesco Pace, in una intercettazione telefonica, suggerì a Rino Gambari, imprenditore di Lumezzane, le modalità con cui il figlio Marco, multato per eccesso di velocità, poteva ottenere la restituzione anticipata del documento di guida. Il ragazzo infatti riottenne la patente, prima degli 80 giorni stabiliti per legge.

Nella telefonata finita agli atti, l’ex prefetta aveva indicato di procurarsi un certificato medico che attestasse le precarie condizioni di salute di un’anziana parente, così da giustificare l’elevata velocità con la quale il giovane guidava, motivandola con la necessità di consegnare all’anziana un farmaco salvavita.

Brassesco Pace è stata condannata otto mesi (sentenza passata in giudicato) e, dopo l’incarico da alto funzionario dello Stato, lasciato in anticipo, è entrata nel Cda di un’azienda.