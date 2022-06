Remedello, 19enne morto a Marmirolo: “Dolore ed incredulità”

Remedello. “Esprimo vicinanza alla famiglia di Adrian Andrei Costin, per la tragica scomparsa del figlio avvenuta in un incidente stradale ieri (mercoledì 8 giugno, ndr). Apprendere questa notizia lascia senza parole, che cedono il passo al dolore e all’incredulità per la prematura morte di un ragazzo giovanissimo della nostra comunità di Remedello. Tutto il paese è in lutto. Il dolore è davvero troppo forte e tutti noi ci stringiamo alla famiglia di Adrian”.

Sono le parole del consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, di Remedello, sulla tragica morte del 19enne di casa nel bresciano, rimasto ucciso sul colpo in un drammatico frontale avvenuto a Marmirolo, nel Mantovano e in cui è rimasta gravemente ferita la fidanzata 17enne del giovane, ricoverata in rianimazione alla Poliambulanza di Brescia.