Moto contro furgone a Castiglione: gravissimo 16enne

Castiglione delle Stiviere. Gravissimo incidente per un ragazzo di 16 anni in scooter. Il giovane è stato, infatti, ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma alla gamba con fratture multiple e un trauma al braccio con frattura. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11,30 a Castiglione delle Stiviere (Mn), lungo via Fossadone. Lo scooter del minorenne ha urtato un furgone in transito, ed è poi finito contro un muro. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri. L’adolescente è stato portato in ospedale in pronto soccorso. Visitato il conducente del furgone: per lui non è stato necessario il ricovero.