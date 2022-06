Montichiari, muore al Civile sei giorni dopo l’incidente

Montichiari. Purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell’incidente nel quale era stato coinvolto il 3 giugno scorso il 34enne di origine indiana residente a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Narinder Singh è infatti spirato nel pomeriggio di questo giovedì 9 giugno al Civile di Brescia.

Lo schianto si era verificato sulla strada provinciale 237 quando l’utilitaria della quale era alla guida è stata coinvolta in un incidente frontale con un furgone che poi era stato tamponato da un altro furgone che lo seguiva. Nell’incidente erano rimaste ferite altre tre persone.

Probabilmente Narinder Singh aveva perso il controllo della sua Renault Clio a causa di una grossa chiazza di gasolio che un camion passato in precedenza aveva lasciato sull’asfalto, rendendolo scivoloso. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato trasferito con l’elicottero all’ospedale di Brescia.