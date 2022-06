Maxi rissa in via Corsica, arresti convalidati per quattro pakistani

Brescia. Convalidati dal giudice gli arresti dei quattro uomini di origine pakistana coinvolti nella maxi rissa avvenuta nel primo pomeriggio di domenica in via Corsica, a Brescia.

Domiciliari per uno degli arrestati, mentre per un altro è stato disposto l’obbligo di firma e per i restanti il divieto di dimora in provincia di Brescia.

Dopo l’episodio, avvenuto in città in pieno giorno, la Lega cittadina ha riportato sotto i riflettori il tema della sicurezza, in una conferenza stampa che si è svolta presso l’ingresso del Parco del Pescheto (che sorge a fianco di via Corsica), in cui Michele Maggi (segretario cittadino della Lega di Brescia), Massimo Tacconi (capogruppo in Loggia) e Michela Fantoni (responsabile del dipartimento Sicurezza) ed i consiglieri comunali del Carroccio, hanno evidenziato come «i video e le fotografie della maxi rissa di via Corsica hanno fatto il giro del web e dei telegiornali, fornendo ancora una volta una pessima immagine della nostra città. Sono parecchi i fatti di cronaca che si sono verificati a Brescia nelle ultime settimane. Pare evidente come i progetti di riqualificazione di diversi quartieri non abbiano portato ai risultati sperati e come l’allarme sicurezza a Brescia sia ancora molto forte nonostante i proclami dell’amministrazione comunale».