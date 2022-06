Manerba, domiciliari per il 21enne accusato di avere sfregiato il rivale in amore

Manerba del Garda. Convalidato il fermo del 21enne di Bedizzole arrestato sabato sera con l’accusa di avere sfregiato un coetaneo all’interno di un campeggio di Manerba del Garda (Brescia), al culmine di una lite per questioni amorose.

Il ragazzo è comparso nella giornata di martedì davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere e rilasciando alcune dichiarazioni spontanee in cui ha affermato di “essere dispiaciuto per il giovane ferito”, ma di “essere estraneo all’accoltellamento”.

Non di questo avviso il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

L’indagato rischia una condanna da 8 a 14 anni di reclusione per avere cagionato «lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso».

Le indagini sul grave episodio sono ancora in corso: il coltello utilizzato nel ferimento non è ancora stato trovato. In base ad alcune testimonianze è emerso che all’origine della furibonda lite sfociata poi nel sangue, ci sarebbe stato il tentativo, da parte del 21enne arrestato di strappare un bacio alla fidanzata del rivale. Da qui la violenta zuffa culminata con lo sfregio al volto del coetaneo dell’arrestato.