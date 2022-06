Bagnolo Mella, risarcimento da 22mila euro per l’ex comandante della Locale

Bagnolo Mella. E’ stato fissato in 22mila euro il risarcimento che l’amministrazione comunale di Bagnolo Mella (Brescia) deve versare a Basma Bouzid, prima in graduatoria per il posto di comandante della polizia Locale, coinvolta in un procedimento penale relativo al medesimo concorso e poi prosciolta nel novembre 2020 dall’accusa di abuso d’ufficio: nel procedimento era stata iscritta nel registro degli indagati anche il sindaco Cristina Almici, assolta.

In particolare, il primo cittadino era accusato di aver fatto comporre una commissione ad hoc per consentire alla tunisina, che non aveva le credenziali per fare domanda, di partecipare alla selezione.

La stessa agente, relegata a un altro ruolo all’interno del comando di Polizia locale, aveva poi deciso di citare il Comune in tribunale, sostenendo che il concorso non fosse mai stato annullato e che lei ha rivestito il ruolo di comandante dalla fine di dicembre del 2019 fino al primo trimestre del 2020. Attualmente Bouzid è in forza al comando di polizia Locale di Cologno Monzese (Milano),

Il risarcimento, approvato in Consiglio comunale, è finalizzato a chiudere la causa in corso e a vedere riconosciuti dal commissario di polizia gli stipendi e le indennità legate alla mancata assunzione nel periodo da aprile 2019 a dicembre 2019.

Il magistrato ha proposto la conciliazione per evitare i tempi lunghi e l’aumento delle spese legali.