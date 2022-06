Arresto cardiaco per ciclista a Portese, trasferito in condizioni disperate

San Felice del Benaco. Gravissimo incidente stradale sul lago di Garda Bresciano. Intorno alle 16, un ciclista che si trovava a Portese di San Felice del Benaco, in via Martiri della Patria, è caduto in autonomia per circostanze ancora da chiarire. Soccorso in arresto cardiaco, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche un’automedica e una pattuglia della polizia stradale.