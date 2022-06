Salò, bimbo trova in spiaggia una bomba inesplosa

Salò. Moltissima paura a Salò per il ritrovamento, in spiaggia, di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. A fare la scoperta un bambino che stava giocando sul litorale lungo via Tavine.

Il piccolo, giovedì 2 giugno, ha trovato il pezzo di metallo, arrugginito, e lo ha portato ai genitori i quali, non appena capito che si trattava di una bomba, inesplosa, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Salò, che hanno evacuato e recintato la zona, che è stata presidiata anche dalla polizia locale, in attesa che giungessero gli artificieri del Decimo Genio Guastatori dell’esercito di Cremona che hanno preso in carico la bomba a mano per farla brillare.