Rivoltella, rissa a colpi di sedia: ferito un 40enne

Rivoltella del Garda. Non solo il branco che ha scatenato la maxi rissa avvenuta in spiaggia con le sue conseguenze in paese e le molestie verificatesi sul treno ai danni di sei ragazzine tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia che il 2 giugno stavano tornando a casa dopo una giornata a Gardaland e hanno dovuto scendere a Desenzano perché importunate pesantemente, il Garda bresciano è stato teatro di un’altra rissa tra due persone che si sono fronteggiate a Rivoltella, sotto lo sguardo atterrito dei passanti.

E’ accaduto sabato notte nel centro del paese, in via Parrocchiale: mentre le persone stavano godendosi una calda serata di giugno, all’improvviso, davanti al Caffè Kiss Paradise, due uomini sulla quarantina hanno iniziato a litigare, sembra per questioni di donne. Dalle parole ai fatti è stato un attimo: i due contendenti hanno iniziato a picchiarsi, poi, uno dei rivali ha afferrato una sedia di plastica del locale e ha iniziato a colpire con violenza l’altro.

Gli avventori si sono precipitati nei locali, mentre veniva lanciato l’allarme al 112.

L’aggressore è poi fuggito, lasciando a terra il rivale sanguinante, con una ferita alla testa. Sul posto la polizia e l’ambulanza, che ha trasferito il ferito in ospedale per le cure mediche del caso: non ha riportato gravi conseguenze.