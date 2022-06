Femminicidio in Inghilterra, Antonella voleva ritornare a casa

Bagnolo Mella. Avrebbe confidato alla madre, che vive a Bagnolo Mella (Brescia), le vessazioni, psicologiche e verbali, cui l’avrebbe sottoposta il marito, con il quale era sposata da sette anni e da cui aveva avuto la figlia Giulia, 6 anni.

Sono le parole raccolte da Il Corriere della Sera dai conoscenti e familiari di Antonella Castelvedere, la docente bresciana 52enne uccisa in Inghilterra, nel borgo di Colchester, nell’Essex, tra le mura di casa. A compiere il delitto, secondo le indagini della polizia britannica, sarebbe stato il marito, un uomo di origini turco-inglesi che l’avrebbe colpita più volte con un coltello.

Secondo quanto riporta il quotidiano, Antonella, che aveva lasciato il paese alle porte di Brescia 25 anni fa, inseguendo il sogno, realizzato, di una carriera da docente, stava pensando di lasciare il compagno, e fare rientro in Italia. Ma era combattuta, pensando al futuro della figlia. Futuro che ora, per la bambina, con la madre morta e il padre in carcere, si fa difficile: i parenti di Antonella sono volati in queste ore in Inghilterra per stare vicino alla piccola e per chiederne l’affidamento.

Il movente del delitto sarebbe ascrivibile all’astio che il marito provava nei confronti del successo professionale della donna, diventata docente senior in letteratura inglese, responsabile del corso di laurea magistrale alla prestigiosa Università di Suffolk.

L’uomo, insegnante di matematica, avrebbe invidiato la brillante carriera di Antonella e da qui sarebbero scaturite le presunte violenze tra le mura domestiche. Le stesse tra le quali si è consumato, mercoledì scorso, l’atroce delitto.