Brescia, fuori pericolo la bimba caduta dalla finestra

E' in condizioni stabili, ma in prognosi riservata, la piccola di un anno precipitata dalla finestra di casa domenica sera in via Cadorna.

Brescia. Sarebbe fuori pericolo la bimba di un anno precipitata dalla finestra di casa domenica sera attorno alle 20,30 dal primo piano di un’abitazione al civico 8 di via Cadorna a Brescia.

La piccola è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Civile e le sue condizioni sono stabili. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. A quanto ricostruito finora dalla polizia, intervenuta sul luogo dell’incidente per accertamenti e rilievi, la bimba si sarebbe arrampicata fino ad arrivare all’altezza del davanzale, precipitando poi nel cortiletto sottostante. I genitori, presenti in casa, si sarebbero accorti di quanto avvenuto sentendo il tonfo della caduta.

Si tratterebbe dunque di un incidente, ma la Procura ha comunque aperto un fascicolo per appurare le responsabilità dell’accaduto, profilando l’ipotesi di “omessa vigilanza”.