Brescia, bimba di un anno cade dalla finestra: è grave

Brescia. Drammatico incidente nella serata di domenica in via Cadorna a Brescia: una bambina di un anno è precipitata dalla finestra di casa riportando gravi ferite. La piccola, di origine straniera, è stata ricoverata in rianimazione al Civile di Brescia ed i medici si sono riservati la prognosi.

Ancora da chiarire la dinamica della caduta avvenuta attorno alle 20,30: la bimba è precipitata da una finestra posta al primo piano di uno stabile al civico 8 e ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati i familiari che hanno percepito il rumore della caduta e chiamato i soccorsi. In quel momento, nell’appartamento, erano presenti genitori della piccola ed il fratellino di tre anni.

Sul posto, oltre all’ambulanza, anche le volanti della polizia e la squadra Mobile per ricostruire l’accaduto. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo contro ignoti: da verificare le versioni fornite dai genitori della piccola per i quali si potrebbe profilare l’accusa di “omessa vigilanza”.