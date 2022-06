Vento, pioggia e grandine, danni nel Bresciano

Brescia. Un vento fortissimo è sceso nel Bresciano dalla Valcamonica a metà pomeriggio di domenica, portando con sé pioggia e grandine. Prima ha colpito il Sebino e la Franciacorta, spostandosi poi verso il lago di Garda dopo aver attraversato il capoluogo. La tempesta si è mossa velocemente verso Est, ma ha provocato danni anche gravi, rimuovendo le coperture di alcuni tetti e soprattutto abbattendo piante: numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco.

Per citare alcune segnalazioni riguardanti la città, per esempio, una grossa pianta è caduta alle Fornaci (nella foto), un albero è stato abbattuto in via Undicesima al Villaggio Sereno ostruendo la strada, mentre il vento ha danneggiato il tetto del cinema dell’oratorio. Alla Volta è crollata una parte della copertura degli spogliatoi del campo da calcio che è stata trascinata fino nel cortile dell’asilo. Danni alle piante anche in via Malta. Situazioni analoghe anche in alcune località della Valcamonica e della Valsabbia.

Disagi anche per il traffico autostradale con molti automobilisti che si sono fermati sotto i cavalcavia in attesa che la pioggia finisse, causando rallentamenti per il rientro dal ponte del 2 giugno.