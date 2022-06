Brescia, rissa tra pakistani in via Corsica: due feriti

Brescia. Sarà la questura, intervenuta con alcune Volanti, a chiarire le circostanze di una violenta rissa verificatasi attorno alle 16 del pomeriggio di questa domenica in via Corsica a Brescia.

Sono almeno quattro le persone coinvolte, ma forse di più, tutti maschi e tutti di origine pakistana, tra i 40 e i 60 anni. Al momento non si conoscono le ragioni per cui la situazione è degenerata, passando dalla discussione alla violenza fisica, ma un paio dei protagonisti hanno dovuto essere medicati in ospedale per ferite da taglio, riportate forse a causa di una coltellata, oppure perché sono stati usati cocci di bottiglia.

Uno è stato trasportato dai soccorritori del 118 alla Poliambulanza e l’altro alla Città di Brescia, ma nessuno corre pericolo di vita.