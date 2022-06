Uccisa in Inghilterra docente bresciana di 52 anni

Bagnolo Mella. Una docente universitaria originaria di Bagnolo Mella (Brescia), Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una bambina di 12, è stata uccisa mercoledì mattina in Inghilterra, dove lavorava alla “University of Suffolk”.

A compiere il delitto sarebbe, secondo quanto riportano i media britannici, il marito. A dare notizia ai familiari, il fratello e i genitori, che risiedono nel bresciano, le autorità inglesi.

La donna si era trasferita in Inghilterra da 25 anni e risiedeva con la famiglia nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex.

Secondo quanto riferito dalla polizia inglese, la 52enne sarebbe stata accoltellata: quando i sanitari sono intervenuti era ancora viva, ma è spirata poco dopo nella stessa abitazione in cui è avvenuto il delitto.

Anche il marito era ferito, ma le autorità britanniche escludono l’intervento di terze persone. L’uomo è stato arrestato.